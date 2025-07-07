Президент США Дональд Трамп признался, что ему грустно наблюдать за тем, как его бывший соратник и предприниматель Илон Маск «слетает с катушек». Так он прокомментировал в своей соцсети Truth Social желание бизнесмена создать третью партию в стране.

«Мне грустно наблюдать, как Илон Маск полностью „слетает с катушек“, по сути, превращаясь в катастрофу за последние пять недель. Он даже хочет основать третью политическую партию, несмотря на то, что они никогда не добивались успеха в Соединенных Штатах», — написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что, видимо, политическая система США для них не предназначена. Все третьи партии хороши лишь для создания «полного и тотального разрушения и хаоса».

До этого американский лидер назвал смехотворными планы Маска о создании новой партии. Между тем предприниматель уже официально подал документы на регистрацию политического объединения под названием America Party.