Трамп посмеялся над планами Маска создать партию

Создание в США новой партии не имеет смысла. Идея бизнесмена Илона Маска смехотворна, заявил журналистам перед посадкой на борт Air Force One в Морристауне, штат Нью-Джерси президент США Дональд Трамп. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Я считаю, что создание третьей партии — это смешно. <…> Он может получать от этого удовольствие, но я считаю, что это смешно», — сказал глава государства.

Трамп предупредил, что появление еще одной партии наряду с Республиканской и Демократической лишь добавит путаницы в политической системе. Президент не поддержал идею бывшего соратника.

О создании «Американской партии» Маск объявил в соцсети после того, как провел опрос среди подписчиков, сообщил RT. Соотношение сторонников и противников инициативы составило два к одному. Миллиардер заявил, что американцы живут в однопартийной системе, а не демократической, когда речь заходит о взяточничестве и растратах.