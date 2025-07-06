Маск подал документы на регистрацию собственной партии

Предприниматель Илон Маск официально подал документы на регистрацию собственной политической партии, получившей название «Америка». Информацию об этом опубликовали в реестре избиркома Соединенных Штатов.

Комиссия пока не обработала заявку. Из документов следует, что партия будет называться America Party (AMEP), а ее казначеем будет финансовый директор компании Tesla Вайбхав Танеджи.

Также поступила заявка на регистрацию Маска в качестве кандидата на выборы в нижнюю палата конгресса США от штата Техас, хотя бизнесмен еще не объявлял об этих планах.

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