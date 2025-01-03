Следователи попытались арестовать президента Южной Кореи в его резиденции

Следователи явились в резиденцию президента Южной Кореи, чтобы арестовать Юн Сок Еля. Однако он отказался сдаваться властям, сообщило агентство Yonhap.
Суд Западного округа Сеула выдал ордер на арест отстраненного от службы Юна еще 31 декабря. Наконец, следователи прибыли в его резиденцию. Однако охраняющее подвергнутого импичменту президента военное подразделение заблокировало доступ к нему.
Адвокаты Юна объявили, что подадут в суд. Они заявили о незаконности исполнения ордера.
Юн лишился поста президента после того, как 3 декабря в ответ на обвинения во взяточничестве объявил в Южной Корее военное положение. Оппозиция потребовала наказать президента, парламент проголосовал за его отставку. После скандала министр обороны Ким Ен Хен сложил полномочия, попал в СИЗО по обвинению в госизмене и предпринял попытку суицида.
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