Следователи начали обыск в поместье Эпштейна в Нью-Мексико после данных Минюста

Следователи приступили к обыску в поместье в высокогорном районе Нью-Мексико, где финансист Джеффри Эпштейн, согласно обвинениям, вместе со своими знакомыми насиловал женщин. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Следователи действуют на основании новой опубликованной информации Минюста, которая включает обвинение в том, что Эпштейн приказал закопать тела двух иностранных девушек на холмах недалеко от уединенного поместья», — заявили журналисты.

Ранее стало известно, что бывший президент США Билл Клинтон на закрытых показаниях конгресса по делу Эпштейна с улыбкой смотрел материалы расследования. Также он заявил, что молодые женщины на борту самолета финансиста показались ему стюардессами, поэтому их присутствие не вызвало вопросов.

Как отметила представитель МИД России Мария Захарова, Билл Клинтон знал характер деятельности Эпштейна. Финансиста обвинили в педофилии и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.