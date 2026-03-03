Бывший президент США Билл Клинтон на закрытых показаниях конгресса по делу финансиста Джеффри Эпштейна с улыбкой изучал материалы расследования. Экс-глава государства внимательно просматривал документы и фотографии, проявляя к ним заметный интерес.

Отвечая на вопросы о молодых женщинах на борту самолета Эпштейна, Клинтон заявил, что считал их сотрудницами экипажа и не обращал внимания на их внешний вид, поскольку «не все носят униформу».

«Я думал, это стюардессы», — заявил он.

Бывший президент признался, что видел фото, где одна из женщин массирует ему шею в зале ожидания аэропорта, добавив, что тогда испытывал боль и позволил себе помочь. Комментируя снимок, на котором он находится в джакузи с одной из предполагаемых жертв, Клинтон пояснил, что это было закрытое мероприятие, организованное султаном Брунея. Он не вступал ни в какие интимные отношения и не помнит подробностей того вечера.

В показаниях комитету палаты представителей по надзору и правительственным реформам Клинтон заявил, что не располагает сведениями о каких-либо противоправных действиях со стороны Дональда Трампа в связи с Эпштейном. Их единственный разговор на эту тему состоялся в начале 2000-х годов, и тогда ничто не указывало на возможную причастность нынешнего президента США к неправомерным действиям.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев иронично отреагировал на одну из опубликованных фотографий, предположив в шутливой форме, что на затемненном изображении якобы могла быть супруга экс-президента Хиллари Клинтон.