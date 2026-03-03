Не все они носят униформу. Клинтон считал сопровождавших Эпштейна девушек стюардессами
Клинтон заявил, что считал сопровождавших Эпштейна девушек стюардессами
Бывший президент США Билл Клинтон на закрытых показаниях конгресса по делу финансиста Джеффри Эпштейна с улыбкой изучал материалы расследования. Экс-глава государства внимательно просматривал документы и фотографии, проявляя к ним заметный интерес.
Отвечая на вопросы о молодых женщинах на борту самолета Эпштейна, Клинтон заявил, что считал их сотрудницами экипажа и не обращал внимания на их внешний вид, поскольку «не все носят униформу».
«Я думал, это стюардессы», — заявил он.
Бывший президент признался, что видел фото, где одна из женщин массирует ему шею в зале ожидания аэропорта, добавив, что тогда испытывал боль и позволил себе помочь. Комментируя снимок, на котором он находится в джакузи с одной из предполагаемых жертв, Клинтон пояснил, что это было закрытое мероприятие, организованное султаном Брунея. Он не вступал ни в какие интимные отношения и не помнит подробностей того вечера.
В показаниях комитету палаты представителей по надзору и правительственным реформам Клинтон заявил, что не располагает сведениями о каких-либо противоправных действиях со стороны Дональда Трампа в связи с Эпштейном. Их единственный разговор на эту тему состоялся в начале 2000-х годов, и тогда ничто не указывало на возможную причастность нынешнего президента США к неправомерным действиям.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев иронично отреагировал на одну из опубликованных фотографий, предположив в шутливой форме, что на затемненном изображении якобы могла быть супруга экс-президента Хиллари Клинтон.