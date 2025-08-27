Следователи ФРГ выявили связь части экипажа «Андромеды» с Украиной

В Германии следователи выявили связи с ВСУ или украинскими спецслужбами у некоторых членов экипажа яхты «Андромеда», которая может быть причастна к подрывам «Северных потоков». Об этом сообщил телеканал ARD со ссылкой на журналистское расследование, проведенное газетами Zeit и Süddeutsche Zeitung.

«Расследование усиливает подозрения в том, что диверсионная группа поддерживалась украинским государством», — говорится в материале.

Источники издания добавили, что на сегодняшний день не установили, была ли эта атака на газопроводы государственной акцией Украины.

Ранее стало известно, что следователи раскрыли состав бомб для подрыва «Северных потоков». Также правоохранители назвали вероятного руководителя группы, арестованного в Италии. Им оказался украинец Сергей К.