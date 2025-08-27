Координатором группы, взорвавшей «Северные потоки», был украинец Кузнецов

В совершившую теракты на газопроводах «Северный поток» диверсионную группу входили семь человек, включая координатора операции — украинца Сергея Кузнецова. Об этом со ссылкой на европейский ордер на арест сообщило РИА «Новости» .

В документе говорится, что Кузнецову поручили координировать операцию и руководить экипажем, состоящим из взрывотехника, четырех водолазов и капитана парусной яхты.

После установки взрывчатки, 22 сентября 2022 года, члены террористической группы вернулись в порт Вик, откуда Кузнецова вывезли на Украину. Спустя четыре дня произошли взрывы, вызвавшие разрывы и сильные повреждения трубопроводов, а также утечку газа в Балтийское море.

«Целью действий являлось долговременное прекращение поставок газа в Германию из России», — уточняется в ордере.

Ранее Кузнецова задержали в Италии, его доставят в Федеральный суд Германии.