Следователи раскрыли состав бомб для подрыва «Северных потоков»

ARD: «Северные потоки» подорвали четырьмя бомбами из гексогена и октогена

Диверсионная группа использовала для подрыва газопроводов " Северный поток» и «Северный поток — 2» не менее четырех бомб из гексогена и октогена весом от 14 до 27 килограммов каждая. Об этом со ссылкой на документы немецких следователей сообщил телеканал ARD.

Каждую бомбу диверсанты снабдили взрывателями замедленного действия, чтобы провести детонацию удаленно.

В этих же документах следователи назвали вероятным руководителем группы, арестованного в Италии, украинца Сергея К.

По данным журнала Spiegel, речь идет о бывшем сотруднике Службы безопасности Украины и офицере ВСУ Сергее Кузнецове. Это одно из имен, указанных в изъятых у него двух действующих загранпаспортах.

Украинца задержали в итальянской провинции Римини в минувший четверг, 21 августа. Во время его перевозки в Болонский суд подозреваемый показал журналистам три поднятых вверх пальца — национальный символ украинского трезубца.

По версии немецких следователей, арестованный украинец руководил всей операцией и диверсионной группой, работавшей с яхты «Андромеда».

Криминалисты установили, что мужчина в начале сентября 2022 года прибыл на арендованном паруснике на остров Рюген, откуда координировал все действия группы диверсантов.

После окончания операции он уехал в поселок Вике, где его подобрал водитель, который доставил подозреваемого на Украину. Остальная группа на вернулась в Варнемюнд, где арендовала яхту «Андромеда».

По совокупности обвинений арестованному украинцу грозит до 15 лет лишения свободы.