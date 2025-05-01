Скорсезе снимает фильм, в котором участвовал покойный папа римский Франциск

Кинорежиссер Мартин Скорсезе создает документальный фильм, в котором участвовал покойный папа римский Франциск. Об этом сообщило агентство Associated Press .

«Мартин Скорсезе снимает документальный фильм с участием папы Франциска, который расскажет о работе покойного понтифика с кинематографом в рамках всемирного образовательного проекта, который он основал при жизни», — уточнили журналисты.

В кинокартине, которая получила название «Альдеас — новая история», можно будет увидеть записи бесед Мартина Скорсезе с папой Франциском, включая последнее интервью, которое было дано понтификом перед камерой.

Фильм рассказывает о деятельности международной некоммерческой организации, которую папа Франциск основал в 2013 году. Цель организации — продвижение культуры среди молодежи, в том числе с помощью кинематографа, как сообщается в публикации.

Папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции Каса Санта-Марта. Похороны состоялись в субботу, 26 апреля, в Риме. К месту упокоения понтифика выстроилась огромная очередь — более 30 тысяч человек пришли, чтобы выразить свое почтение и уважение к папе. Конклав в Ватикане для выборов нового папы римского соберется 7 мая.