Трамп оценил шанс новых санкций против России фразой «вы это узнаете»

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские власти могут ввести новые санкции против России. Его беседу с журналистами на борту самолета из Куала-Лумпур в Токио транслировали на сайте Белого дома .

Главу государства спросили, возможно ли введение новых санкций против России.

«Вы это узнаете», — ответил Трамп.

Минфин США 22 октября добавил «Роснефть», «Лукойл» и их 34 дочерние компании в новый пакет антироссийских санкций. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, в Вашингтоне надеются, что эти ограничения серьезно повлияют на Россию из-за ситуации в Украине.

Президент России Владимир Путин предупреждал, что новые санкции США не сильно повлияют на экономику страны. Глава государства назвал эти меры недружественным шагом по отношению к Москве и отметил, что они не способствуют улучшению российско-американских отношений, которые только начали восстанавливаться.

Ранее Трамп отказался участвовать в воровстве российских активов. Он не стал отвечать на вопрос о том, следует ли Евросоюзу использовать российские активы для оплаты военной помощи Украине.