Почти три тысячи человек пострадали после взрывов пейджеров в Ливане

Times od Israel: из-за взрывов пейджеров в Ливане погибли 9 человек, 2800 ранены

В результате массовой детонации пейджеров в Ливане погибли девять человек, сообщила газета Times od Israel . По данным журналистов, ранения различной степени тяжести получили минимум 2800 жителей страны.

Представители движения «Хезболла» обвинили в случившемся израильские спецслужбы.

«Массовое нападение <…> произошло через несколько часов после того, как было предотвращено покушение на жизнь бывшего высокопоставленного чиновника Минобороны Израиля», — отметили авторы статьи.

Гибель людей подтвердил министр здравоохранения Ливана Фирас Объяд. Известно минимум об одном погибшем ребенке, пейджеры активно используют члены «Хезболлы». Подполковник запаса, член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов предположил, что операцию осуществили израильские спецслужбы. По его мнению, в устройства встроили программу активации.