СК завел дело из-за хищения коллекции скифского золота

СК завел дело на чиновников Нидерландов и Украины из-за хищения скифского золота

Следственный комитет возбудил уголовное дело против чиновников Украины и Нидерландов, а также сотрудников музея Амстердамского университета за невозвращение в Россию 565 музейных ценностей общей стоимостью не менее 117 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие выяснило, что объекты «крымской коллекции» по окончании экспонирования не вернули на территорию России, после чего музеи Крыма начали разбирательства о возврате ценностей.

Апелляционный суд Амстердама в 2021 году отказал в удовлетворении исковых требований и предписал передать ценности Украине, тем самым изъяв экспонаты в свою пользу.

В СК добавили, что установят лиц, причастных к невозвращению уникальных культурных ценностей на территорию России.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов допускал, что некоторые артефакты переданного Украине скифского золота в итоге попадут в частные коллекции.