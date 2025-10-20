Сказал в глаза: Трамп на переговорах с Зеленским отказал ВСУ в поставках Tomahawk

Американский лидер Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским отказался дать ВСУ ракеты Tomahawk, а также высказался о необходимости предоставлении гарантий безопасности обеим сторонам конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters .

По информации источника, такая позиция главы Белого дома сбила с толку украинскую делегацию.

«Трамп отказался предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности Tomahawk», — отметили журналисты.

В материале также говорится, что Зеленский в беседе заявил об отказе уступать какие-либо территории России добровольно. В целом встреча с Трампом его разочаровала, так как Зеленский рассчитывал на передачу Tomahawk, заключили авторы статьи.

Трамп предупреждал, что для Украины остановка конфликта с Россией завершится «потерей определенных территорий». Он также подчеркивал свое стремление помочь урегулировать кризис.