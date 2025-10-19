«Путин что-то заберет». Трамп предрек Украине утрату территорий

Конфликт на Украине завершится утратой определенных территорий. Об этом в интервью Fox News рассказал президент США Дональд Трамп.

По его словам, Россия получит часть земель.

«[Путин] определенно что-то заберет — они же сражались», — отметил американский лидер, добавив, что достичь мирного урегулирования будет «непросто».

По данным The Washington Post, в ходе телефонного разговора 16 октября президент России Владимир Путин сообщил американскому коллеге Дональду Трампу, что завершение конфликта возможно при условии полного перехода под контроль российских войск территории Донецкой Народной Республики.

При этом, по информации издания, российский президент выразил готовность отказаться от части районов Запорожской и Херсонской областей в рамках возможных договоренностей.