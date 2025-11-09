Омбудсмен забил тревогу из-за состояния обвиняемого в подрыве «Северных потоков»

Обвиняемый в терактах на газопроводах «Северный поток» украинец Сергей Кузнецов находится в критическом состоянии в итальянской тюрьме из-за голодовки. Об этом в Telegram-канале заявил омбудсмен Верховной рады Дмитрий Лубинец.

«Встретился с женой Сергея Кузнецова, которого арестовали по подозрению в причастности к подрыву газопроводов „Северный поток“. Она рассказала, что Сергей продолжает голодовку и находится в критическом состоянии здоровья», — написал правозащитник.

Уполномоченный по правам человека выразил мнение, что содержание подозреваемого в колонии строгого режима якобы противоречит Конвенции о защите прав человека. Лубинец отправил письма в МИД Украины, Минюст Италии, омбудсмену Италии Марил Фарделли и вице-президенту Европарламента Пине Пичерно.

Ранее стало известно, что Кузнецов с 31 октября отказывается от еды. Он потребовал достойные условия содержания и здоровую окружающую среду в ожидании экстрадиции в Германию.