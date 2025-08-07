Скандал с Гуцул набирает обороты. Гагаузия отказалась признать приговор пророссийскому лидеру

Народное собрание Гагаузии отказалось признать приговор столичного суда в отношении главы региона Евгении Гуцул. Об этом 7 августа сообщило агентство Infotag .

В постановлении Собрания говорится, что действия властей Молдавии власти Гагаузии расценили как атаку на особый правовой статус региона, закрепленный в конституции страны.

Собрание Гагаузии поручило первому замглавы исполкома Илье Узуну временно руководить органами автономии и противостоять вмешательству со стороны Кишинева.

Также было решено оказать Гуцул и ее семье юридическую и гуманитарную поддержку на период обжалования приговора.

Суд в Кишеневе 5 августа приговорил главу Гагаузской автономии (башкана) Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы.

Ее обвинили по делу о незаконном финансировании политической партии.

Суд счел, что Гуцул ввозила в Молдавию деньги из России для поддержки партии. Чиновница не признала себя виновной. Прокуратура требовала для нее девять лет тюрьмы.