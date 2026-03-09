Дмитриев высмеял Каллас и фон дер Ляйен на фоне взлета цен на нефть

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал резкий рост цен на нефть, превысивший 115 долларов за баррель. Он опубликовал фото Каи Каллас и Урсулы фон дер Ляйен с вопросом, куда направятся «улыбающиеся стратеги».

«В то время как цена на нефть превысила 110 долларов, куда же направятся улыбающиеся стратеги Урсула и Кая?» — написал Дмитриев в соцсети X.

Ранее стоимость Brent впервые с июня 2022 года поднялась выше 110 долларов.

Глава РФПИ также отметил, что рост цен укрепляет голос России в мировой экономике. Он неоднократно критиковал энергетическую политику Евросоюза, называя ее ошибочной.

Дмитриев также предрек сильнейший энергетический кризис на Ближнем Востоке. Резкий скачок цен произошел на фоне эскалации в этом регионе после ударов США и Израиля по Ирану и ответных атак КСИР на американские базы и танкеры.