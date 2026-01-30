Сюжет о Путине на Аляске привел Трампа в ярость

CNN: Трамп отчитал журналиста за слова о подавившем его Путине на Аляске

Президенту США Дональду Трампу не понравился репортаж телеканала Fox News о российско-американских переговорах на Аляске. Он потребовал уволить журналиста, сообщил CNN .

Люди из окружения политика рассказали о его жалобах на СМИ. Трампа разочаровало то, как журналисты подают его достижения, например, переговоры с президентом России Владимиром Путиным в августе 2025 года.

Перед отъездом из Анкориджа он посмотрел сюжет Fox News об этой встрече и пришел в ярость. В видео репортер заявил, что, по всей видимости, Трамп «разгромлен» Путиным. Президент пригрозил уволить этого журналиста.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожаловался европейским коллегам на поведение Трампа во время последней встречи в Мар-а-Лаго. Его шокировало психологическое состояние президента.