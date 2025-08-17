Госсекретарь США дал оценку саммиту Путина и Трампа

Саммит с участием президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа прошел очень продуктивно. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Очень хорошо, было очень продуктивно», — ответил он на вопрос о своих впечатлениях от встречи.

Профессор Кельнского университета Томас Йегер указывал на многие скрытые сигналы саммита с участием Трампа и Путина. По его словам, обычно поездка лидеров двух стран на одном авто не практикуется, но в этот раз главы государств пошли на такой шаг.

Также похлопывания Трампа по плечу Путина расценили как очень широкий дружеский жест. Глава Белого дома ко всей российской делегации обращался исключительно с улыбкой.

Телеканал CNN отмечал, что при встрече Путин и Трамп вели себя так, что «язык тела» двух лидеров был «далек от холодного».