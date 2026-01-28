«Был не в себе». Трамп шокировал Фицо своим психологическим состоянием

Психологическое состояние президента США Дональда Трампа шокировало премьер-министра Словакии Роберта Фицо во время встречи во Флориде. Об этом он рассказал лидерам ЕС, сообщило Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов.

Неизвестно, что именно заставило Фицо испытать такие эмоции, но, вероятно, он был «травмирован» поведением американского лидера. Так сказал один из опрошенных политиков и подчеркнул, что Трамп «был не в себе».

Тем не менее высокопоставленный европейский чиновник, который присутствовал при встрече, заявил, что все прошло без неловкости и в обычной обстановке.

Представитель Белого дома Анна Келли также опровергла наличие шокирующих моментов в общении Трампа и Фицо.

«Это абсолютно фейковые новости от анонимных европейских дипломатов, которые пытаются быть актуальными. Встреча в Мар-а-Лаго прошла позитивно и продуктивно», — заявила она.

Ранее племянница Трампа заподозрила у него болезнь Альцгеймера. Такой вывод она сделала по выражению лица президента США.