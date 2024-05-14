«Ситуация на Украине критическая». Премьер Финляндии обратился к Европе | 360°

Мир 14 мая 2024, 10:37 «Ситуация на Украине критическая». Премьер Финляндии обратился к Европе Премьер Финляндии Орпо: на Украине сложилась критическая ситуация Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Европе следует увеличить военную помощь Украине, потому что ситуация в стране достигла критической точки. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил об этом на совместной пресс-конференции глав правительств Северной Европы в Стокгольме, сообщило РИА «Новости».

«Ситуация на Украине критическая. На карту поставлена не только безопасность Украины, но и наша собственная. Нам нужно действовать сейчас же», — сказал он.

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Орпо призвал союзников усилить военную помощь Украине и сохранить ее приоритетным направлением работы. По его подсчетам, Финляндия потратила на эти цели около двух миллиардов евро и недавно одобрила 24-й пакет финансирования. Премьер заявил, что европейские страны продолжат помогать украинскому государству столько, сколько потребуется.

МИД России высмеял заявление Орпо. Представитель министерства Мария Захарова в ответ на это опубликовала отрывок из фильма «Бриллиантовая рука».