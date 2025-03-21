Сирийский лидер снова не пожал руку главе МИД Германии

Лидер Сирии аш-Шараа во второй раз не пожал руку Бербок

Новый сирийский лидер Ахмед аш-Шараа во второй раз не стал пожимать руку министру иностранных дел Германии Анналене Бербок во время ее визита в арабскую страну. Об этом сообщил телеканал NTV .

«Во время своего второго визита в Дамаск министр иностранных дел Анналена Бербок снова не получила рукопожатия от временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа», — заявили журналисты.

Также вместе с Бербок в Дамаске был депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет. Ему аш-Шараа тоже не пожал руку.

В начале января глава МИД Германии уже посещала Сирию. Лидер страны не пожал руку дипломату при встрече. При этом в тот же день глава государства поздоровался рукопожатием с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро.

Ранее новые власти Сирии замазали Анналену Бербок на фотографиях с переговоров в постах своих соцсетей. Помимо нее, сирийское руководство замылило и других женщин с мероприятия.