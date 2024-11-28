Сирийские войска блокировали трассу до Алеппо из-за боевых действий

Несколько подразделений армии Сирии заблокировали трассу, ведущую до Алеппо. На эту меру пошли для обеспечения транспортной безопасности на этом участке шоссе, сообщил источник РИА «Новости» .

По его данным, в провинции Идлиб, на одном из участков города Саракиб, начались боевые действия. После этого сирийские войска вышли на перекрытие международной дороги в Алеппо.

Собеседник агентства добавил, что боевики взяли под контроль сразу несколько небольших населенных пунктов, расположенных неподалеку от Серакиба. Радикалам противостоит армия Сирии, которая ведет ракетный обстрел позиций группировок.

Ранее стало известно, что сирийские вооруженные радикалы из нескольких террористических группировок атаковали силы сирийской армии в западной части провинции Алеппо. Боевики утверждали, что им удалось захватить не меньше 13 деревень, в том числе стратегически расположенные города Урм-ас-Сугра и Анджара.

Предположительно, речь идет о первом крупном столкновении боевиков и регулярных войск Сирии с момента прекращения огня в 2020 году.