Сирийская авиация сорвала засаду террористов на трассе М-5 Алеппо — Дамаск. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах республики.
По словам собеседник агентства, авиация на этом участке уничтожила бронеавтомобили боевиков.
За последние сутки армия САР при содействии ВКС России уничтожила не менее 320 боевиков и 63 единиц техники, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк.
Ранее появились сообщения, что боевики одной из террористических организаций захватили в Сирии реактивную систему залпового огня «Ураган». Группировка получила оружие вместе с полным боекомплектом.
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Сирийские военные сорвали засаду боевиков на трассе Алеппо — Дамаск
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