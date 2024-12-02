Сирийская авиация сорвала засаду террористов на трассе М-5 Алеппо — Дамаск. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах республики.

По словам собеседник агентства, авиация на этом участке уничтожила бронеавтомобили боевиков.

За последние сутки армия САР при содействии ВКС России уничтожила не менее 320 боевиков и 63 единиц техники, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк.

Ранее появились сообщения, что боевики одной из террористических организаций захватили в Сирии реактивную систему залпового огня «Ураган». Группировка получила оружие вместе с полным боекомплектом.