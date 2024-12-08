Премьер Сирии заявил о готовности сотрудничать с любой властью

Al Arabiya: премьер Сирии сообщил о готовности сотрудничать с любой властью

Нынешний премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли указал на свою готовность сотрудничать с любым новым правительством в стране. Его слова привел саудовский телеканал Al Arabiya .

«Мы готовы работать с любым правительством, состав которого выберут сирийцы», — заявил он.

Гази аль-Джаляли отметил, что нынешний кабмин «протягивает руку оппонентам», кто является частью родины и кто не причинят никому вреда.

«Мы готовы работать с ними, чтобы предоставить всю возможную помощь. Чтобы постепенно передать правительственные дела и гарантировать безопасность государственных объектов», — добавил премьер-министр.

РИА «Новости» сообщило, что утром 8 декабря в правительственном квартале Дамаска слышны звуки интенсивной перестрелки. Речь идет о районе Абу-Руммане и Маззе.

Ранее главы МИД России, Турции и Ирана призвали к прекращению насилия в Сирии.