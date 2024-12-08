Сирийская оппозиция захватила Джеблу

Сирийская оппозиция взяла под контроль Джеблу у российской авиабазы Хмеймим

Сирийская вооруженная оппозиция вошла в города Тартус и Джеблу, рядом с которыми расположены российские военные базы. Об этом ТАСС сообщил очевидец.

«Они уже днем были в центре города, сначала стреляли в воздух, сейчас все спокойно», — сказал он.

По словам собеседника агентства, военные находятся на базе, перестрелок с участники сирийских вооруженных формирований не было.

Ранее сообщалось, что оппозиция вошла в город Тартус, где расположена база Военно-морских сил РФ. Российские военнослужащие присутствуют на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения

В воскресенье, 8 декабря, вооруженная сирийская оппозиция взяла под свой контроль Дамаск, объявив о свержении правления Башара Асада. Перед отъездом из Сирии он поручил провести передачу власти мирным путем.

МИД Турции сообщил о колоссальной ошибке президента Сирии, отметив, что Асад не использовал паузу в боевых действиях, чтобы договориться с народом.