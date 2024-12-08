В Турции назвали главную ошибку Асада

Президент Сирии Башар Асад не использовал паузу в боевых действиях, чтобы договориться с народом, и тем самым допустил колоссальную ошибку. Об этом на Дохийском форуме заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщил телеканал Al Jazeera .

«Мы проснулись и увидели новую Сирию. Режим [Башара Асада] рухнул. И контроль над страной переходит из рук в руки. Это не произошло в одночасье», — подчеркнул глава турецкого МИД.

По его словам, Сирия на протяжении последних 13 лет находилась в состоянии смятения, однако благодаря усилиям России и Турции конфликт в 2016 году заморозили. Фидан отметил, что сирийские власти не стали договариваться со своим народом, что вылилось в госпереворот.

Ранее Асад сложил президентские полномочия. Перед отъездом из страны он поручил провести передачу власти мирным путем. Лидер сирийской оппозиционной Национальной коалиции Хади аль-Бахра подчеркнул, что ситуация в Сирии находится под полным контролем. Он также объявил, что за поддержку бывших властей не будет преследований.