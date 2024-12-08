Сирийская оппозиция вошла в Тартус

Al Jazeera: в Сирии оппозиция вошла в Тартус, где находится российская база

Участники сирийских вооруженных формирований вошли в город Тартус, находящийся на северо-западе страны. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Формирования сирийской оппозиции вошли в город Тартус», — отметили журналисты.

В этом городе в провинции Латакия расположена база Военно-морских сил России. Минобороны РФ официально ситуацию не комментировало. Других подробностей происходящего в Тартусе пока нет.

Сирийская вооруженная оппозиция установила контроль над страной и объявила о смене власти.

В официальном заявлении МИД России указали, что Асад сложил с себя полномочия главы государства и выехал за пределы Сирии. По данным ведомства, российские военные базы на территории Сирии привели в режим повышенной боевой готовности

Премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявлял, что после проведения выборов страну возглавит новое правительство.