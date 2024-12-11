Сирийская оппозиция взяла под контроль Дейр-эз-Зор

Вооруженная оппозиция Сирии заявила о взятии под контроль города Дейр-эз-Зор

Командование сирийской вооруженной оппозиции объявило о взятии под контроль города Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила сирийская газета «Аль-Ватан» .

«Главное военное командование: наши силы взяли весь город Дейр-эз-Зор под свой полный контроль», — написала газета.

До взятия этот крупный город, являющийся важным транспортным узлом в регионе, находился под контролем так называемых Сирийских демократических сил, которые поддерживали США.

Ранее командование сирийской оппозиции приказало группировкам покинуть захваченные города. Многие государственные учреждения в городах снова заработали после госпереворота.

Оппозиция назначила временным премьер-министром страны Мухаммеда аль-Башира. Эту должность он будет занимать до 1 марта 2025 года. Теперь аль-Башир планирует сформировать временное правительство Сирии.