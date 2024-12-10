Аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии

Должность премьер-министра аль-Башир будет занимать до 1 марта 2025 года. Он отметил, что планирует сформировать временное правительство Сирии.

По данным Reuters, оппозиция провела заседание, на котором обсудила переходный период.

«Заседание было посвящено передаче дел от правительства свергнутого режима временному сирийскому правительству», — рассказал аль-Башир.

Ранее политолог Алексей Чадаев не исключил, что после государственного переворота в Сирии может начаться гражданская война. Эксперт усомнился в способности пришедшей к власти оппозиции навести порядок в стране. Он добавил, что, российским властям все равно придется договариваться с теми, у кого будет стоять у власти в Сирии.