Новые власти Сирии приказали вооруженным формированиям покинуть города

Командование вооруженной оппозиции в Сирии приказало группировкам покинуть захваченные города. Об этом сообщило агентство Reuters.
Новое руководство распорядилось развернуть в городах полицейские подразделения и силы внутренней безопасности, связанные с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам»*.
По данным Al Hadath, многие государственные учреждения снова заработали после госпереворота.
Ранее заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов предположил, что дальнейшее развитие событий в Сирии будет зависеть от связи между центром и администрацией на местах. По его словам, в стране может произойти раскол на военные и гражданские силы. Подобное случается после свержения режимов, добавил эксперт.
*«Хайят Тахрир аш-Шам», ХТШ — террористическая группировка, запрещена в России.
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