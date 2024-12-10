Новые власти Сирии приказали вооруженным формированиям покинуть города

Командование вооруженной оппозиции в Сирии приказало группировкам покинуть захваченные города. Об этом сообщило агентство Reuters .

Новое руководство распорядилось развернуть в городах полицейские подразделения и силы внутренней безопасности, связанные с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

По данным Al Hadath, многие государственные учреждения снова заработали после госпереворота.

Ранее заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов предположил, что дальнейшее развитие событий в Сирии будет зависеть от связи между центром и администрацией на местах. По его словам, в стране может произойти раскол на военные и гражданские силы. Подобное случается после свержения режимов, добавил эксперт.