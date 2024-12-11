Сирийская авиакомпания возобновила продажу билетов на рейсы из Дамаска в Москву

Коммерческая сирийская авиакомпания Cham Wings снова начала продавать билеты на рейсы из Дамаска в Москву и обратно. Об этом сообщил представитель перевозчика в беседе с ТАСС .

«Продажа билетов возобновилась, но следует учитывать, что окончательное решение о возобновлении полетов и, соответственно, возможности выполнения рейса, остается за авиационными властями страны», — объяснил собеседник журналистов.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что безопасность находящихся в Сирии россиян — это приоритет для нашей страны. Власти делают все необходимое, чтобы защитить своих граждан. Также дипломат назвала происходящие в Сирии события драматичными и выразила надежду, что в будущем ситуация нормализуется.

Накануне The Washington Post сообщила, российские военные покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии. Россияне использовали объект в Манбидже как перевалочный пункт при патрулировании территории, а на площадке в Кобани следили за выполнением соглашения о прекращении огня на границе с Турцией.