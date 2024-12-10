Российские военные покинули две базы в Сирии

WP: российские военные покинули базы Кобани и Манбидж в Сирии

Российские военнослужащие покинули базы в населенных пунктах Манбидж и Кобани на севере Сирии. Об этом сообщила газета The Washington Post .

Подразделения ВС России заняли бывшую базу американских войск в Манбидже в 2019 году. Это случилось после того, как ее оставили солдаты Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Россияне использовали этот объект в качестве перевалочного пункта при патрулировании местности. База в Кобани предназначалась для мониторинга соглашения о прекращении огня на границе с Турцией.

«Российские войска уже покидают базы в Манбидже и Кобани», — написали авторы материала.

Глава Комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил об обязанности новых сирийских властей изучить соглашения по российским базам. Стороны заключали договор о размещении баз сроком на 49 лет.