Российские военные покинули две базы в Сирии

Российские военнослужащие покинули базы в населенных пунктах Манбидж и Кобани на севере Сирии. Об этом сообщила газета The Washington Post.
Подразделения ВС России заняли бывшую базу американских войск в Манбидже в 2019 году. Это случилось после того, как ее оставили солдаты Вооруженных сил Соединенных Штатов.
Россияне использовали этот объект в качестве перевалочного пункта при патрулировании местности. База в Кобани предназначалась для мониторинга соглашения о прекращении огня на границе с Турцией.
«Российские войска уже покидают базы в Манбидже и Кобани», — написали авторы материала.
Глава Комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил об обязанности новых сирийских властей изучить соглашения по российским базам. Стороны заключали договор о размещении баз сроком на 49 лет.
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