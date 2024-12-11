Захарова назвала приоритетом безопасность россиян в Сирии

Захарова: Россия делает все для обеспечения безопасности ее граждан в Сирии

Безопасность находящихся в Сирии россиян является приоритетом для страны. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Россия делает все необходимое, чтобы обеспечить безопасность ее граждан, подчеркнула дипломат. Она назвала ситуацию в Сирии драматической и выразила надежду, что в будущем обстановка в стране нормализуется.

«Потому что трагедий и сейчас хватает: раненые и убитые с обеих сторон. Вы не назовете ни одного года, когда ситуация вокруг этой страны была стабильной», — рассказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что Сирия — богатый ресурсами и логистически важный регион.

Ранее политолог Сергей Станкевич не исключил, что в республике может произойти распад на сепаратистские анклавы или зоны оккупации. По его словам, соседние страны могут воспользоваться происходящим в Сирии и захватить часть ее территорий.