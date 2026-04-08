Ирак открыл воздушное пространство и все аэропорты

Воздушное пространство Ирака и все аэропорты снова открыты на фоне режима прекращения огня между Ираном и США. Об этом сообщило государственное информагентство INA со ссылкой на Управление гражданской авиации страны.

Небо над Ираком было закрыто с начала боевых действий США и Израиля против Ирана.

Президент США Дональд Трамп минувшей ночью объявил о двухнедельном перемирии с Ираном, отметив, что пошел на это по просьбе премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа. В самой Исламской Республике заявили, что американские власти согласились снять санкции, возместить ущерб и оставить Ирану контроль за Ормузским проливом.

Незадолго до объявления перемирия американское посольство в Багдаде, находящееся недалеко от городского аэропорта, подверглось ракетному обстрелу. О последствиях и пострадавших не сообщалось.