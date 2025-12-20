Президент Польши Кароль Навроцкий перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленский распорядился демонтировать стол для переговоров, который находился в президентском дворце в Варшаве. Об этом сообщило местное издание Fakt .

«Суверенная, амбициозная Польша может сделать больше, чем просто идеализировать „Круглый стол“; это важный элемент исторического обсуждения, но его нельзя идеализировать, воздавая ему дань уважения в президентском дворце», — объяснил польский лидер.

Стол для переговоров отправили в Музей истории Польши, где он будет символизировать окончание эпохи посткоммунизма. Навроцкий принял такое решение 18 декабря.

До этого польский лидер раскритиковал главу киевского режима, обвинив Украину в отсутствии благодарности за помощь, предоставленную Варшавой. Навроцкий считает, что Зеленский уже воспринимает Польшу как что-то само собой разумеющееся. Украинский лидер, находящийся в Польше с визитом, вероятно, смог добавить ему причин для недовольства, перепутав имя президента Польши, назвав его Карлом.