Симптомы неизвестного вируса, поразившего жителей ДР Конго, оказались похожи на грипп

Неизвестный вирус, с которым столкнулись жители Демократической Республики Конго, вызывал у пациентов головные боли, покраснение глаз и другие симптомы, похожие на грипп. Об этом в беседе с Lenta.ru сообщила доктор биологических наук Анча Баранова.

«Число погибших очень велико», — добавила биолог.

О вирусе стало известно 3 декабря. Агентство Reuters сообщило, что заразившиеся обращались к врачам, но те не могли поставить правильный диагноз, и люди умирали прямо в своих домах.

Всего на тот момент жертвами вируса стали 143 человека.

В ноябре то же агентство сообщало, что с начала года в Африке на 500% выросло число заболевших оспой обезьян. Большинство инфицированных проживают в Центральной Африке, где смертность от этой болезни достигает 99,5%.