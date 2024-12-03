В Африке жертвами неизвестного вируса стали 143 человека

Reuters: неизвестный вирус унес жизни более 140 человек в Конго

В Африке от неизвестного вируса умерли более 140 человек. Заболевание распространилось в провинции Кванго в Демократической Республике Конго. Об этом сообщило агентство Reuters .

Симптомы вируса похожи на грипп и ковид. Люди обращаются к медикам с жалобами на высокую температуру и сильную головную боль. В ходе осмотра врачи не смогли поставить диагнозы и назначить лечение. Заразившиеся умирали прямо в своих домах.

Всего жертвами неизвестного вируса стали 143 человека, чаще всего он поражает женщин и детей.

В провинцию уже направили бригады специалистов, которые выяснят, как лечить заболевших и откуда взялась эта инфекция. Число зараженных продолжает расти.

В октябре в африканской Руанде зафиксировали вспышку вируса Марбург. От лихорадки погибли девять человек, инфицированными числились 27 человек. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам перед поездкой в Африку сделать прививки от гепатита А, желтой лихорадки и холеры.