Симоньян указала на неготовность Запада к третьей мировой войне

Симоньян: Запад не готов к третьей мировой войне

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Запад не готов к третьей мировой войне, европейцы только испытывают Россию на прочность. Такое мнение выразила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

По ее словам, единственный выход из ситуации — предъявить Западу ультиматуму. Потому что, как уточнила Симоньян, рано или поздно они разрешат наносить удары по территории РФ своим оружием и ввести войска НАТО на территорию Украины.

Журналистка отметила, что Запад ведет боевые действия руками официального Киева. Однако европейцы не готовы к третьей мировой войне.

«Они что? Они готовы вступить в третью мировую? Не думаю», — подчеркнула она.

Симоньян предположила, что Запад испытывает Россию на прочность и «доиспытывается».

Евросоюз проанализирует риск эскалации конфликта с пользой для Украины в случае снятия запрета на удары оружием Запада по России. Глава евродипломатии Жозеп Боррель уже поддержал идею НАТО.

Время сменить меч на кисточки. Как пережить ганданту Марса

«Результат неготовности». Атаку на СДЭК назвали следствием просчета компании

Признан невменяемым. История «Смолинского маньяка»

ЕГЭ не панацея. Как найти призвание после школы

Фейк: на Азовском море зафиксировали аномальное обмеление

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте