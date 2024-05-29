Симоньян: Запад не готов к третьей мировой войне

Запад не готов к третьей мировой войне, европейцы только испытывают Россию на прочность. Такое мнение выразила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» .

По ее словам, единственный выход из ситуации — предъявить Западу ультиматуму. Потому что, как уточнила Симоньян, рано или поздно они разрешат наносить удары по территории РФ своим оружием и ввести войска НАТО на территорию Украины.

Журналистка отметила, что Запад ведет боевые действия руками официального Киева. Однако европейцы не готовы к третьей мировой войне.

«Они что? Они готовы вступить в третью мировую? Не думаю», — подчеркнула она.

Симоньян предположила, что Запад испытывает Россию на прочность и «доиспытывается».

Евросоюз проанализирует риск эскалации конфликта с пользой для Украины в случае снятия запрета на удары оружием Запада по России. Глава евродипломатии Жозеп Боррель уже поддержал идею НАТО.