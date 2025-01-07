Президент Украины Владимир Зеленский вероятно потеряет все из-за наркотиков. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил американский блогер Джейкоб Ченсли, известный участием в штурме Капитолия в Вашингтоне в 2021 году в костюме шамана.

«Возможно, он потеряет себя в куче кокаина… Я определенно не доверяю ему, он актер и комедиант», — сделал прогноз будущего Зеленского «шаман».

Блогер подметил, что украинский лидер превратился в посмешище. При этом Зеленский выглядит так, будто у него постоянный насморк, намекнул на наркозависимость собеседник издания.

Депутат Рады Артем Дмитрук рассказал ранее, что глава Украины разрабатывает свои планы «победы» под наркотиками. При этом он выстроил систему, при которой только его взгляды и утверждения считаются единственно правильными.