Сейчас на Украине люди боятся репрессий, поэтому не высказывают альтернативную официальной точку зрения. Об этом заявил депутат Рады Артем Дмитрук в беседе с агентством БелТА .

«Когда к людям подходят на улице, делая какие-то соцопросы, люди или просто убегают, или говорят то, что будет нормально, за что не повезут на подвал», — сказал он.

Дмитрук объяснил, что это связано с культом личности украинского лидера Владимира Зеленского. Он выстроил систему, при которой только его взгляды и утверждения считаются единственно правильными.

«Планы какие-то сумасшедшие, „планы победы“, которые он рисует под наркотиками — весь мир с этого смеется», — сказал депутат.

Как ранее отмечал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, планы Зеленского по разработке ядерного оружия указывают на то, что украинский президент потерял самообладание. Политик из Франции подчеркнул, что думать о подобном Зеленский начал после разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца с Владимиром Путиным.