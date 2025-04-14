Симоньян назвала срок завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине может завершиться уже в 2025 году. Свой прогноз главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян озвучила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Пора дружить с нами. И я вас уверяю, если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит», — сказала она.

По мнению Симоньян, президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт за один день, но ему плевать на дальнейшую судьбу Украины. К тому же, американский лидер не желает помогать ВСУ поставками оружия.

Журналистка предположила, что территорию Украины поделят так же, как когда-то это было с Польшей. А к России присоединятся те территории, жители которых этого хотят.