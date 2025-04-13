Симоньян раскрыла истинное отношение Трампа к Украине

Симоньян: Трамп хочет закончить конфликт за один день, но ему плевать на Украину

Shawn Thew — Pool via CNP/Consolidated News Photos
Фото: Shawn Thew — Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине, но ему на нее плевать. Таким наблюдением главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ.

«У нас есть все основания полагать, что он действительно хотел бы прекратить войну на Украине за один день. И ему действительно наплевать на эту Украину», — сказала она.

Журналистка считает, что у Трампа нет желания снабжать ВСУ еще больше оружием. Он боится, что таким образом ему придется отдуваться за всю Европу и НАТО. К тому же, для главы Белого дома всегда были приоритетнее интересы американских налогоплательщиков.

В своем выступлении Симоньян предположила, что территорию Украины планируют поделить так же, как когда-то это было с Польшей. А Россия, в свою очередь, заберет свои земли, где живут люди, уважающие русскую культуру и историю.

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