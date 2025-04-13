Симоньян: Трамп хочет закончить конфликт за один день, но ему плевать на Украину

Президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине, но ему на нее плевать. Таким наблюдением главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ.

«У нас есть все основания полагать, что он действительно хотел бы прекратить войну на Украине за один день. И ему действительно наплевать на эту Украину», — сказала она.

Журналистка считает, что у Трампа нет желания снабжать ВСУ еще больше оружием. Он боится, что таким образом ему придется отдуваться за всю Европу и НАТО. К тому же, для главы Белого дома всегда были приоритетнее интересы американских налогоплательщиков.

В своем выступлении Симоньян предположила, что территорию Украины планируют поделить так же, как когда-то это было с Польшей. А Россия, в свою очередь, заберет свои земли, где живут люди, уважающие русскую культуру и историю.