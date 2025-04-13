Территорию Украины поделят так же, как когда-то это было с Польшей. Об заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ .

«Территории, которые раньше были Украиной, будут поделены, как была когда-то поделена Польша. Нам же чужого не надо, как это всегда было», — отметила она.

Симоньян добавила, что Россия заберет свои земли, где проживают люди с русской культурой, историей и языком. По словам журналистки, к стране присоединятся те территории, жители которых этого хотят.

Ранее Симоньян заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно запланировать путь от психушки до тюрьмы. Она напомнила о зависимости главы киевского режима и предложила определить его на лечение в наркоклинику.