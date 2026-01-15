Политолог Дудчак назвал попытку устроить в Иране переворот неудачной
В 2025 году Иран столкнулся с серьезными протестами, спровоцированными экономическим кризисом и падением национальной валюты. Хотя США и Израиль поддержали протестующих, политолог Александр Дудчак в беседе с «ФедералПресс» выразил мнение, что организовать эффективный переворот не получилось.
«Эта попытка цветной революции оказалась слабой и плохо организованной, она явно координировалась через соцсети и спутниковый интернет Starlink», — уверен Дудчак.
Несмотря на нынешнюю нестабильность, большинство экспертов полагают, что действующей власти Ирана удастся стабилизировать ситуацию и удержать власть. Внешняя поддержка Запада протестующих лишь обостряет международную напряженность, добавил собеседник.