В Азербайджане упразднили представительство Sputnik
МИД Азербайджана: представительство Sputnik в стране упразднили
Представительство медиагруппы «Россия сегодня» Sputnik перестало работать в Азербайджане. Об этом сообщил МИД страны агентству Report.
Пресс-секретарь азербайджанского дипведомства Айхан Гаджизаде заявил, что представительство ликвидировало работу «Sputnik Азербайджан». При этом российская компания в праве получить аккредитацию на одного корреспондента в стране.
В январе министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян предложил заблокировать в государстве показ «Вестей недели» с российским журналистом Дмитрием Киселевым.
До этого МИД Армении вызвал посла России Сергея Копыркина и вручил ноту протеста. Возмущение вызвал выпуск «Вестей недели», в котором якобы озвучили «искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Армении».
Сам Киселев отказался комментировать случившееся. Он отметил, что не понял, какое именно высказывание задело армян.