В Азербайджане упразднили представительство Sputnik

Представительство медиагруппы «Россия сегодня» Sputnik перестало работать в Азербайджане. Об этом сообщил МИД страны агентству Report .

Пресс-секретарь азербайджанского дипведомства Айхан Гаджизаде заявил, что представительство ликвидировало работу «Sputnik Азербайджан». При этом российская компания в праве получить аккредитацию на одного корреспондента в стране.

В январе министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян предложил заблокировать в государстве показ «Вестей недели» с российским журналистом Дмитрием Киселевым.

До этого МИД Армении вызвал посла России Сергея Копыркина и вручил ноту протеста. Возмущение вызвал выпуск «Вестей недели», в котором якобы озвучили «искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Армении».

Сам Киселев отказался комментировать случившееся. Он отметил, что не понял, какое именно высказывание задело армян.