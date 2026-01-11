Силия Флорес совершила подвиг в момент ареста мужа Николаса Мадуро

Супруга венесуэльского лидера Николаса Мадуро Силия Флорес самостоятельно приняла решение последовать за своим мужем. Об этом в эфире программы «Соловьев.Live» рассказал посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

«Брали только его, и она пошла за ним сама. Это подвиг», — сообщил дипломат подробности захвата Мадуро американскими военными.

В момент похищения президент и его супруга получили травмы. Американские СМИ утверждают, что президент Венесуэлы и его жена ударились о стену или дверь до того, как с ними в контакт вступили бойцы «Дельты». У Мадуро и Флорес заметили синяки и кровоподтеки. Супруги прошли медицинское обследование на борту самолета.

Жертвами военной операции США в Венесуэле стали более 100 человек. По информации МВД, большинство из погибших не имели отношения к событиям, это были молодые люди, только начинавшие свою жизнь.