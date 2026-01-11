Силия Флорес совершила подвиг в момент ареста мужа Николаса Мадуро
Посол РФ рассказал, что жена Мадуро сама приняла решение последовать за мужем
Супруга венесуэльского лидера Николаса Мадуро Силия Флорес самостоятельно приняла решение последовать за своим мужем. Об этом в эфире программы «Соловьев.Live» рассказал посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
«Брали только его, и она пошла за ним сама. Это подвиг», — сообщил дипломат подробности захвата Мадуро американскими военными.
В момент похищения президент и его супруга получили травмы. Американские СМИ утверждают, что президент Венесуэлы и его жена ударились о стену или дверь до того, как с ними в контакт вступили бойцы «Дельты». У Мадуро и Флорес заметили синяки и кровоподтеки. Супруги прошли медицинское обследование на борту самолета.
Жертвами военной операции США в Венесуэле стали более 100 человек. По информации МВД, большинство из погибших не имели отношения к событиям, это были молодые люди, только начинавшие свою жизнь.