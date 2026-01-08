Жертвами военной операции США в Венесуэле стали более 100 человек

В ходе военной операции США в Венесуэле погибли более 100 человек, большинство из которых составили молодые люди, не имевшие отношения к событиям. Об этом в эфире телеканала Telesur заявил министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Боливарианской республики Диосдадо Кабельо.

Он назвал случившееся вероломным нападением на республику. Кабельо подчеркнул, что погибшие только начинали свою жизнь.

США нанесли массированный удар по Венесуэле 3 января. Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. После этого американский президент Дональд Трамп на встрече с республиканскими законодателями заявил, что операция в Венесуэле продемонстрировала, что США обладают величайшей военной мощью на планете.