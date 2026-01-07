Мадуро и его жена получили травмы при захвате американцами

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес получили травмы в момент похищения американцами. Об этом сообщил телеканал NBC .

«Мадуро и его жена Силия Флорес получили травмы, когда американские спецназовцы ворвались в помещение, где они скрывались во время дерзкой военной операции по захвату Мадуро в Каракасе», — отметили авторы материала.

По данным источников, президент и первая леди ударились о стену или дверь еще до того, как с ними вступили в контакт бойцы «Дельты». У Мадуро и Флорес заметили синяки и кровоподтеки. Супруги прошли медобследование на борту самолета.

Ранее сообщалось, что американские власти грозились похитить или убить главу МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо.